Here are the Bethel Elementary School students who made the Principal's and Superintendent's Honor Roll.

Here are are the students on the Superintendent's honor roll.

SUPERINTENDENT'S HONOR ROLL:

3RD GRADE- Paislee Arnold, Braylee Baptiste, Lilly Bittner, Tabatha Boughner, Amanda Burleson, Halle Carter, Kortlyn Clanin, Taigan Colson, Kolton Davis, Sarah Drew, Emily Dryden, Gavin Edens, Salem Flatt, Maci Hampton, Sophie Harris, Scarlett Hopper, Jayden Hubler, Jade Jackson, BrynLeigh Justus, Karleigh Loyd, Kylee Lowry, Tripp Melot, Tytan Nix, Barrett Nunneley, Cody Oldham, Jacob Robbins, Dezaray Rutledge, Olen Steward, Brinkleigh Stinger, Boston Tarbox, Jordyn Yeager.

4TH GRADE- Landon Boles, Bat Boughner, Aubrey Burleson, Gracie Carpenter, Quinn Carpenter, Case Childers, Maddie Coffman, William Collins, Alex Davison, Hannah Dustman, LaKrisha Hagerman, Lilly Ingmire, Joshua Irby, Makayla Jenkins, Victoria Kilby, Maddie Klippstein, Carson Long, Keylee May, McKenzie Mitchell, Abby Modlin, Gabe Modlin, Lyric Nichols, Marshal Owens, Lily Page, Angela Puckett, Jayce Rizkharati, Madalyn Taron, Sophia Thomas, Lilia VanNoy, Riley Walker, Caleb Whitecotton, Wyatt Wilkerson, Archer Wilson, Cruz Winsett.

5TH GRADE- Hunter Brooks, Ryder Davenport, Maddox Davis, Jake Dickson, Lizzie Gilliam, Maya Holland, Edan Litherland, Corbin Marlow, Kimberlin Taylor, Rianne Tinsley, Simon Thomas, Degan Waldrop, Kelly Wilson, Trip Wilson.

Here are the students on the Principal's honor roll.

3rd GRADE- Paige Beals, Rileigh Cave, Cayla Clawson, Aaliyah Cobb, Kaiden Conliff, Nate Duggins, Lillian Flores, Laney Freed, Andy Hartmann, Brooklyn Hibdon, Levi Isaacs, Declan Jenkins, Rylee Johnson, Sicilie Lomeli, Chloe Lorentz, Taylor Marlow, Gracie Mayo, Brooklynn McDivitt, Marley Mullendore, William Newby, Randal O’Neal, Maddox Ramsey, Cayden Roberts, Jaxon Roberts, Jessica Sexton, Donnie Spruill, Emma Steiner, Koda Sullivan, Levi Wheeler, Dexter White, Konner Wiens, Kayzee Wilkerson, Lexxie Wilson, SJ Wilson.

4th GRADE- Rhianna Abbott, Claira Arnold, Celeste Avitia, Evva Baker, Dodge Beauchamp, Zeric Beesley, Silver Belvin, Julian Chavez, Grace Cook, Larkin Corry, Avya Enoch, Rylee Gearhardt, Hailey Hanmer, Brinlee Hartley, Kaytlee Ingersoll, Macy Jones, Carson Kieffer-Garvin, Claire Martin, Zhoee O’Dell, Isabella Pine-Chapline, Chyann Prock, Faith Robinson, Cash Rowe, Brooke Simon, Brayden Smith, Christian Tucker, Evie VanBuskirk, Brody Vance, Rayna Watson.

5th GRADE- Luke Abercrombie, Hartlee Allen, Kinley Anthony, John Barker, Ava Belvin, Lilah Blair, Brystol Boone, Kinley Bowles, Lindsey Brock, Ana Burkhart, Christion Cargile, Alyssa Chavez, Alexis Clark, Kouper Doughty, Bailey Elmore, Rylan Freeman, Harley Harbison, Matthew Hartmann, Jasper Hays, Olyvia Hopper, Kennedi Hurley, Aiden Johnson, Joseph Kelly, Weston LaPlante, Zoe Little, Piper Mullendore, Bailey Murray, Karter Nadeau, Colt Nail, Kaedin Nix, Chase O’Dell, Frost Peltier, Brooklyn Ross, Anna Sharp, Braelyn Stafford, Patience Stell, Zoei Stephenson, Claire Steward, Corley Steward, Isaac Stinnett, Alia Stroud, Makenzie Sullivan, Bailey Tucker, Keaton Turner, Nathan Wicker, Kaiden Wiens, Jaxson Wood, Alexys Wright.