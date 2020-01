Bethel Lower Elementary

First Semester

Here are the students who made the Prinicpal's Honor Roll first semester.

The first graders include James Carper, Peyton Clark, Cade Curry-Burke, Adley Davis, Brooklynn Gamble, Oakley Gearhardt, Rebecca Harris, Allie Hays, Mia Hernandez, Lukas Lomeli, Mason Mahan, Sterling Moerlins, Carter Nowlin, Embir Powis, Maccie Roberson, Gabe Samsal, Romeo Schnitker, Jayda Shaw, Clara Smith and Bella Spiwak.

The second grade include Kaydee Jo Anthony, Addison Buckley, Amberlyn Case, Daesha Caudle, Kade Caudle, Karrie Childers, Nathan Enoch, Paisley Farris, Brakxton Fullbright, Eva Gibbons, Huck Harris, Nico Hernandez, Tatum Luschen, Indya Menhusen, Janessa Mick, Tripp Motley, Abel Nix, Lily Opela, Jaxon Prince, Steven Rogers, Scarlett Salazar, Wesley Slocum, August Self, Stella Slaton, Jeannie Stone, Lillyann Tabor, Madeline Tatom, Gabe Tubbs, Blake Vance, Bode White and Ethan Willis.